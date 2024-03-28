مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 لغادة عبدالرازق.. صدمة في نهايتها

الصراع بين عائلة «عايدة»، وتجسد دورها الفنانة غادة عبدالرازق، وعائلة إسماعيل الغول، وهو الفنان رياض الخولي، لا ينتهي، ويتصاعد باستمرار، وكشفت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 عن صدمة كبيرة انتهت عليها ربما تغير في سير الأحداث.

تعرضت «عايدة» لحادث سير مُدبر أثناء قيادتها لسيارتها، بعد أن تلقت مكالمة هاتفية تؤكد لها سفر سامح الغول خارج مصر، وهو المتهم بقتل شقيقها والتي تحاول البحث عنه، لتتفاجئ بعد المكالمة أن سيارتها بلا فرامل، ثم تتعرض لحادث سير، لتنتهي الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب على المشهد المثير، وستكشف الحلقة القادمة عن ما سيحدث لها.

سفر سامح الغول خارج مصر

وكان «شريف»، وهو الفنان محمد نجاتي، أخبر «عايدة» بمعلومة سفر سامح الغول إلى إيطاليا، وعندما سألته عن مصدر المعلومة، أجاب بأنه يجب أن لا تسأله عن ذلك فهي معلومة مؤكدة، مضيفًا: «سافر من خلال سمسار هجرة غير شرعية، اسمه أحمد الحوت، وسافر النهارده الصبح وزمانه دلوقتي في عرض البحر مستنيهم يرموه في أقرب شاطئ في إيطاليا».

وحاولت «عايدة» خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 أن تزرع أجهزة تجسس في نزل «الغول»، بكل الطرق، وذلك لمعرفة كل كبيرة وصغيرة للوصول إلى ثأر أخيها وذلك بعد أن ظهر طرف ثالث وهم أفراد العصابة الذين يبحثون عما أخفاه شقيقها «علي» قبل قتله على يد سامح الغول.

مواعد مسلسل صيد العقارب وإعادته

ويذاع مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق خلال شهر رمضان الكريم على قناة CBC الساعة 07:30 مساءً، كما يعاد الساعة 2.15 صباحًا، وتُذاع ايضًا على قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والإعادة الأولى الساعة 4.30 صباحًا، والثانية الساعة 10.30 صباحًا والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.