ازدادت وتيرة الصراع بين عائلتي إسماعيل الغول «رياض الخولي»، وحسن ضرغام «أحمد ماهر» خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب، بعدما علمت الفنانة غادة عبد الرازق التي تُجسد دور الدكتورة عايدة هروب سامح الغول؛ المُتسبب في قتل شقيقها إلى خارج البلاد، عن طريق أحد سماسرة الهجرة غير شرعية، ما أثار حماس وتشوق الجمهور لمعرفة مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 18.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 18

وعن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 18، فتعرض الساعة 07:30 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1.45 صباحا والثانية الساعة 2.15 صباحًا.

وتُذاع الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الأولى الساعة 4.30 صباحًا، والثانية الساعة 10.30 صباحًا والثالثة الساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

واستمرارًا لخطة عايدة الانتقامية من عائلة الغول، فقد قررت خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب زرع أغلى أجهزة التجسس في بيت عدوها عن طريق الاستعانة بأحد موظفي شركتها لمعرفة كل تحركاتهم، وفي المقابل قررت سيمون «سميحة» التخلص من غادة عبد الرازق «عايدة» عن طريق تدبير حادث سير لها من خلال فك فرامل سياراتها.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

ويضم صيد العقارب العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح.