10 سنوات من التمكين.. برامج متنوعة لإثقال مهارات الشباب ودعمهم

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فترة حكمه بتمكّين الشباب المصري في المجتمع والاستفادة من قدراته والعمل على إثقال مواهبه، إذ اتبعت الدولة المصرية على مدار 10 سنوات سياسات جديدة تهدف لتمكّين تلك الفئة التي كانت مهمشة لفترة طويلة.

تمكين الشباب المصري

عملت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية على معالجة الأزمات التي عانى منها الشباب المصري، والعمل على نقله من مساحات التهميش إلى مساحات التمكين في شتى المجالات والقطاعات المختلفة، وأطلقت الدولة عددًا من البرامج المختلفة التي تعمل على تحقيق ذلك من خلال دعم وإثقال مهارات الشباب.

وشهد المجتمع المصري في 2015 إطلاق «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة»، والذي يهدف بناء قاعدة شبابية قوية مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة، كما أنَّ البرامج الرئاسية للقيادة تشمل 5 برامج مختلفة من أجل تأهيل أوائل الجامعات والتنفيذيين والشباب الأفريقي والنشء للقيادة.

برامج الدولة لتمكين الشباب

يأتي ذلك فضلًا عن مبادرة «شباب من أجل التنمية» والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع المجلس الأعلى للجامعات، والذي يعمل على رفع الوعي الشبابي بأهداف التنمية المستدامة وتنمية مهارتهم لتقديم مشروعات تنموية مبتكرة من شأنها حل القضايا القومية والمحلية المختلفة.

إلى جانب إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تعبّر عن الشكل المؤسسي لبرامج التدريب والتأهيل المقدمة لفئة الشباب، وتهدف الأكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية في شتى قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.