«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الكاتب نادر أبو الفتوح في مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الكاتب نادر أبو الفتوح في مشروع «عاش هنا» الذي يهدف إلى الاحتفاء بالراحلين الذين أثروا الحياة الفكرية والفنية، وتم تعليق لافتة على منزله الكائن في «21 ب بهجت علي - الزمالك - القاهرة».

نادر أبو الفتوح أحد المبدعين الأوائل في مجال أدب الطفل

وكان نادر أبو الفتوح أحد المبدعين الأوائل في مجال أدب الطفل والبرامج المعنية بتنمية الأطفال، ولد في 4 أكتوبر 1935 وحصل على ليسانس الآداب، قسم صحافة من جامعة القاهرة عام 1964.

عمل رئيسا لقسم الصحافة بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب، وكمشرف للبرامج الاجتماعية بتلفزيون دبي، وحسب التنسيق الحضاري شارك أبو الفتوح في الكثير من المؤتمرات والندوات التي أقيمت عن الطفل منذ عام 1968 وحتى 2009 منها «مؤتمرات البيئة التي أقامتها مؤسسة فردريش الألمانية، ندوات المركز القومي لثقافة الطفل».

البرامج التي شارك فيها نادر أبو الفتوح في مجال أدب الطفل بالإذاعة

ومن بين البرامج التي شارك فيها نادر أبو الفتوح «للصغار فقط، بإذاعة الشرق الأوسط عام 1964، وغنوة وحدوتة بالبرنامج العام عام 1966، وصاحب السعادة الطفل 1984، سبع سبعات1987، قشة ف عشة 1987، والبرلمان الصغير 1989، أرض الياسمين 1990، بلية بعد التعديل 1990، وتحية وابتسامة وبعد، 1990، وأغنيات واستعراضات بوجي وطمطم 1990، وعائلة التوني 1990، وحكاية أكتوبر 1991».