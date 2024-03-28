انخفاض أسعار الدواجن في بورصة اليوم.. «الكيلو نزل 3 جنيه»

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في بورصة اليوم الخميس 28-3-2024، إذ بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 91 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات للكيلو في المزرعة.

وبذلك، يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بين 95 و110 جنيهات، حسب المنطقة والمحل.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

وتستعرض السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 28-3-2024 في الأسواق، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء تراجع ليسجل متوسط السعر 95 جنيه للكيلو في البورصة، متراجعة بقيمة 5 جنيهات عن أسعار أمس، لتباع بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 120 جنيها للكيلو.

وترتفع أسعار الفراخ للمستهلك عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، نظرا إلى إضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.