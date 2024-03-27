تراجع أسعار الفراخ البيضاء والحمراء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

انخفضت الأسعار في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-3-2024، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 94 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 100 و115 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

وتستعرض السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-3-2024 في الأسواق، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء 100 جنيه للكيلو في البورصة متراجعة بقيمة 7 جنيهات عن أسعار أمس لتباع بمبلغ يتراوح بين 110 إلى 120 جنيها للكيلو.

وتختلف أسعار الفراخ للمستهلك عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، نظرا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.