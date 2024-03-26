أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-3-2024

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024 استقرارا ملحوظا في بورصة الدواجن والأسواق، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 95 جنيها تسليم أرض المزرعة لتصل للمستهلك في الأسواق بنحو يتراوح بين 105 إلى 115 جنيها.

وتستعرض السطور التالية أسعار الفراخ اليوم، وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن، كما يلي.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

- بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم نحو 95 جنيها في بورصة الدواجن، لتصل للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 105 إلى 115 جنيها.

- وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 107 جنيهات تسليم أرض المزرعة، لتصل للمستهلك في السوق بنحو 108 جنيهات.

- وعن سعر كيلو الفراخ الأمهات فبلغ سعر الكيلو نحو 88 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

- وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق إلى نحو 24.5 جنيه.

- استقر سعر الكتكوت الساسو عند 13 جنيها، والكتكوت الساسو بيور بنحو 14 جنيها، وعن سعر كتكوت الجيل الثاني فبلغ نحو 12 جنيها.