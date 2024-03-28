الأربعاء أم الخميس.. «الفلك الدولي» يحسم موعد عيد الفطر 2024

قال مركز الفلك الدولي إن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الاثنين 8 أبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنجلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق 29 رمضان.

وأوضح مركز الفلك الدولي، أنّه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال الاثنين 8 أبريل، فإنّ رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يومًا، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر.

رؤية الهلال 9 أبريل

وأشار المركز إلى أنّه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل، فإنّ رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

وأكد أنّ من المتوقع أن تُعلن معظم هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر فيها أيضا، ولا يستبعد أن تعلن الهند وبنجلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 أبريل عيد الفطر فيها.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 09 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و58 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب. في أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة. في الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة.

مواعيد رؤية هلال شوال

وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة. في الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة. والرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.