غرفة السياحة: بدء قدوم السياح العرب لقضاء عيد الفطر في مصر الأسبوع المقبل

قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ الحجوزات العربية القادمة لقضاء إجازات عيد الفطر المبارك بمصر ستبدأ في القدوم بداية من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى حرص عدد كبير من السياح العرب علي قضاء تلك الإجازات بالمدن السياحية المصرية، موضحًا أنَّ غالبية تلك الحجوزات قادمة من دول الخليج العربي وبخاصة من السعودية والإمارات والكويت.

فنادق القاهرة

وأضاف «ثروت» لـ«الوطن» أنَّ غالبية الحجوزات العربية خلال عيد الفطر المبارك ستتجه إلى فنادق العاصمة المصرية القاهرة، فيما سيتجه البعض منها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، موضحًا أنَّ هناك عدد قليل من السياح العرب يفضل قضاء تلك الإجازات بمنطقة الساحل الشمالي والإسكندرية، مشددا على أنَّ السياحة العربية ستنعش المدن السياحية المصرية خلال عيد الفطر.

الموسم السياحي الصيفي

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة إلى أنَّ قدوم السياح العرب إلى مصر خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري كان متوسطًا، لافتًا إلى أنَّ أعداد السياح العرب الوافدين لمصر تبدأ في الزيادة كلما اقتربت إجازات عيد الفطر المبارك، موضحًا أنَّه وفقًا لدراسات السوق الحالية والمستقبلية فإنّ أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال فصل الصيف المقبل، سيكون جيدًا للغاية وأفضل من العام الماضي.