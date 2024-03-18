«غرفة السياحة»: ذروة قدوم السياح العرب إلى مصر ستكون خلال أشهر الصيف

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستصل إلى ذروتها خلال فصل الصيف المقبل وبالتحديد خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، موضحا أنه وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال عام 2024 ستكون أعلى من نظيرتها العام الماضي.

أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال شهري يناير وفبراير 2024

وأضاف لـ«الوطن» أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال شهري يناير وفبراير 2024، أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي، موضحا أن السياح السعوديين احتلوا المركز الأول كأكثر السياح العرب قدوما لمصر منذ بدء العام الجاري وحتى الآن.

السياحة العربية

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية تمثل نحو 15 إلى 20% من إجمالي الحركة السياحية التي يستقبلها المقصد السياحي المصري سنويا، موضحا أن القطاع السياحي يتطلع لجذب عدد أكبر من السياح العرب خلال عام 2024، مشددا على أن السياحة العربية مهمة جدا لمصر.