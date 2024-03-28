الجدة منحته الأموال سرا من أجل جامعته.. «چون» يخطف الأنظار على «السوشيال ميديا»

مقطع فيديو مدته لم تتجاوز نصف دقيقة، نقل مشاعر لا يمكن للقلب وصفها أو التعبير عنها، بطلتة جدة تحمل سعادة العالم كله بين يديها وتعطيها لحفيدها، إذ تدخر له الأموال لتعطيها له لإنفاقها على مصروفاته الجامعية، ليسجل هذه اللحظات عبر مقطع فيديو، لكنه لم يعرف أن هذا المشهد الذي يعيشه سيصبح حديث كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في غضون دقائق، على الرغم من كونه تصرفًا تلقائيًا، إلا أن كانت كواليسه تحمل بين طياتها الكثير من الحب.

علاقة جون وجدته

كشف چون ملاك، صاحب الفيديو المؤثر، تفاصيله التي جاءت بعفوية منه، لـ«الوطن»: «كنا متجمعين عشان عيد الأم وبنتصور بالموبايل مع تيتة، وهي مش بتحب تتصور بس قالت لنا يلا نتصور عشان تفرحنا، وبعد ما أتصورنا راحت جابت المنديل وطلعت منه الفلوس عشاني بسرعة وقالت لي ده مصروفك للكلية بصوت واطي، وعليت صوتها قالت لي يلا كُل الطوفاية عشان متبينش أنها بتديني حاجة».

ليتفاعل آلالاف بالثناء على جدته والتوجه إليها بالدعوات، إذ لمس الفيديو القلوب عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً لمن يعرفوا أهمية وجود الجدة: «جدتي هي المسؤولة عن رعايتي، ودايمًا معايا في كل خطوات حياتي، وبتعمل اللي تقدر عليه ويفرح قلوبنا، وبتعمل كده معانا كلنا».

حب الجدة لحفيدها

وعن رد فعل الجدة نعمة جرجس بعد نشر الفيديو والتفاعل عليه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت «چون حتة من قلبي، هو صور الفيديو وأنا متوقعتش رد الفعل، وأنا بعمل كده مع أحفادي الـ17، وچون أنا عارفه أن لازم أساعده في مصاريف الجامعة، وأنا عارفه كل حاجة بيحبها حتى في الأكلات بعمله السبانخ والمحشي كرنب بيحبه، وبخاف عليه دايمًا».

«الحنية عند تيتة كلام وتصرفات وعطاء»، بات «چون» يردد هذه الكلمات تعبيرًا عن حنية جدته، ورغب في توثيق هذه اللحظة الخاصة والسعيدة في حياته: «جدتي لوالدي بتسأل عليا 24 ساعة، وهي الشخص الوحيد اللي مخليني مكمل حياتي، وهي على مدار السنين بتعمل حاجات عشاني حلوة ومختلفة، واكتشفت أنها معانا كلنا كده، لأن كل واحد طلع له قصة مخفية مع تيتة حكاها».