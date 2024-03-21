5 احتفالات عالمية واجتماعية في 21 مارس.. أبرزها عيد الأم

يضم يوم 21 مارس من كل عام مجموعة من الأعياد والمناسبات العالمية والعربية، ربما يكون أشهرها لنا هو عيد الأم، الذي نحتفل به في هذا اليوم من كل عام تقديراً لمجهود أمهاتنا في تربيتنا على الطريق الصحيح.

بالرغم من أننا نحتفل بعيد الأم في هذا اليوم، إلا أنه ليس الاحتفال الوحيد الذي يتضمنه هذا اليوم، فبحسب موقع «UN News» المسؤول عن أخبار منظمة الأمم المتحدة، أن يوم 21 مارس يضم 4 احتفالات أخرى مع عيد الأم.

عيد الأم

بالرغم من أن شهر مارس هو شهر المرأة، إذ إنه يضم العديد من الاحتفالات بالنساء من حول العالم، إلا أن العديد من السيدات من جميع أنحاء مصر ينتظرون هذا اليوم على وجه الخصوص، حيث إن هذا اليوم هو عيد الأمهات المصرية.

وفقاً لموقع «العربية نت»، فأن أول من احتفل بهذا العيد هم أجدادنا الفراعنة، الذين اهتمو بالمرأة المصرية القديمة، وخير دليل على ذلك الصور التي نقشوها في معابدهم مثل سمنود ودندرة.

اليوم العالمي للقضاء على التميز العنصري

تم اختيار يوم 21 مارس ليكون اليوم الدولي للقضاء على العنصرية، إذ إن هذا اليوم شهد مجزرة مروعة تسمى شاربفيل في جنوب إفريقيا، وقُتل فيها 69 شخصاً شاركوا في هذه مظاهرة التي كانت ضد العنصرية.

ودعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، للقضاء على التمييز العنصري قبول بعض الناس ورفض بعضهم، وقررت الجمعية العامة أن يكون اليوم العالمي للقضاء على العنصرية هو يوم 21 مارس من كل عام.

اليوم العالمي لمتلازمة داون

تحتفل الأمم المتحدة ودول العالم باليوم العالمي لأصحاب متلازمة داون وذلك لتسليط الضوء على إسهاماتهم في مختلف المجالات التي يشاركون فيها، سواء في دراستهم أو أعمالهم أو حياتهم اليومية.

متلازمة داون هي مجموعة من الصفات النفسية والجسدية الناجمة عن مشكلة جينية تحدث في مرحلة مبكرة من العمر، وينتج عن هذه الحالة تغيرات بسيطة في الوجه تجعل الرقبة أقصر والوجه ذو ملامح مميزة، فيبدو مسطح قليلاً من الجوانب، بحسب موقع «webteb»

اليوم العالمي للشعر

يهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى دعم التنوع اللغوي، فالشعر يعد النواة الأولى للحفاظ على التقاليد الثقافية الشفهية والهوية، وهو طريقة العديد من الناس للتعبير عن مشاعرهم وما بداخلهم، وأيضاً طريقة للحفاظ على بعض الغات من الانقراض، وتم اعتماد هذا اليوم رسمياً في عام 1999 في العاصمة الفرنسية باريس.

اليوم الدولي للغابات والأشجار

تم تاسيس يوم 21 مارس من كل عام ليكون اليوم العالمي للحفاظ على الأشجار، ولتذكير الدول لمواطنيهم من حول العالم بأهمية المحافظة على البيئة وجعلها أكثر انتعاشاً وصحة، وتم اعتماده رسمياً في عام 2012.