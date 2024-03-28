محافظ القليوبية: استلام 3 لوادر كبيرة لدعم منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخانكة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استلام عدد 3 لوادر كبيرة بقوة 320 حصانا لدعم منظومة النظافة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخانكة، وجاء ذلك خلال استلام المحافظ لدفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة.

استعادة المظهر الحضاري في شوارع محافظة القليوبية

أضاف عبد الحميد الهجان أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري في شوارعها، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة من خلال توفير المعدات الحديثة التي تساهم في تخفيف العبء على عمال النظافة بالشوارع.

أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص

ووجه المحافظ إلى أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.