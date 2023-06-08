محافظ القليوبية: توريد معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية للاطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة والتجميل وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد شارع ترعة الشابوري بحي شرق شبرا الخيمة، للتأكُد من إخلائه من الباعة الجائلين الذين يتسببون في إعاقة حركة السير للمواطنين والسيارات، وجرى نقل وإخلاء الشارع من الباعة، وجاري تسوية الشارع ورفع المخلفات من الطريق.

فتح الشارع أمام المواطنين والمرور

ووجه «الهجان» ضرورة فتح الشارع أمام المواطنين والمرور بصفة يومية لعدم عودة الباعة مرة أخرى، بالإضافة إلى استجابته لأحد المواطنين برصف شارع الشابوري تيسيراً وخدمة للمواطنين قاطني المنطقة، موجهاً بإدراج الشارع في خطة الرصف الحالية استجابة لطلب المواطنين.

نقل خط المياه والصرف الصحي الكائن بمنطقة أم بيومي

استكمل المحافظ جولته بتفقد شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث جرى الانتهاء من نقل خط المياه والصرف الصحي الكائن بمنطقة أم بيومي، كما اطمئن على سير أعمال رفع تراكمات القمامة على امتداد الشارع، وجرى رفع 800 طن قمامة ونقلهم إلى المقلب العمومي، كما تفقد المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية، حيث تم تسليم المتنزه وفتحه أمام المواطنين، مُشدداً على ضرورة الاهتمام بنظافة المنطقة بالكامل ومحيطها لتهيئتها أمام الزائرين وتواجدهم في مكان لائق لهم ولأبنائهم.

وشددَّ محافظ القليوبية خلال جولته على ضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع والمحاور الرئيسية التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين وإحداث اختناقات مرورية، موجهاً بالاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تُقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها فوراً.

مراعاة البعد البيئي والاجتماعي

ووجه المحافظ رؤساء المُدن والأحياء بضرورة متابعة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي يتم فيها الرفع، مع ضرورة مراعاة البعد البيئي والاجتماعي بأماكن التجميع التي يتم تخصيصها في بعض المواقع، حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة، فضلاً عن رفع الأتربة على جانبي الطرق بشكل مُستمر لعدم تراكمها، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات حرم الطريق في نطاق المدينة ككل للحفاظ على حق المواطنين وعدم تشويه المظهر الحضاري، وكذلك الاهتمام بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار لتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المدينة.

وعلى هامش الجولة لاحظ المحافظ سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه من الحر متجهة لشارع أحمد عرابي، وعلى الفور تم إيقاف المركبة وسحب التراخيص من السائق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع مثل تلك المخالفات التي تتسبب في الحوادث، موجهاً وحدة مرور شبرا الخيمة بتكثيف المتابعة الميدانية للمحاور والطرق الرئيسية للحفاظ على حياة المواطنين.