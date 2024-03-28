دولتان لن تحتفلان بعيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل.. اعرفهما

كشف مركز الفلك الدولي في بيان رسمي تفاصيل تحري رؤية هلال شهر شوال 2024، والذي بدوره يعلن موعد عيد الفطر المبارك في الدول العربية والإسلامية؛ لتوضح أنّ هناك دولتين سيكون موعد عيد الفطر المبارك بهما يوم الخميس 11 أبريل عكس باقي الدول حول العالم.

دولتان لن تحتفلان مع باقي الدول

وبحسب بيان مركز الفلك الدولي، فإنّ الدولتين هما الهند وبنجلاديش، التي يكتمل رمضان بهما 30 يوما، حيث يصعب عليهما ثبوت رؤية هلال شوال يوم الثلاثاء 9 إبريل ليكون يوم الخميس 11 أبريل عيد الفطر فيها.

وكانت تلك الدولتان بجانب إندونيسيا وماليزيا وبروناي وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، بدأت صيام رمضان عكس باقي الدول الأخرى، تحديدا في الثلاثاء 12 مارس.

تحري الهلال في الدول

وعدد من الدول التي بدأت الصيام في الثلاثاء 12 مارس 2024، عند تحريها هلال شوال تكون رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، كما أنّ رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

ومن المتوقع أن تعلن كل هذه الدول رؤية الهلال ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر، لكن كلا من الهند وبنجلاديش يصعب الرؤية لها لتحتفل الخميس.