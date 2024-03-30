حكم إزالة شعر الوجه في نهار رمضان.. لا يفطر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم إزالة شعر الوجه في نهار رمضان ورد الشيخ أحد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن إزالة شعر الوجه أثناء الصيام لا تفطر، بل ما يفطر هو كل من دخل إلى الجوف وما هو من مبطلات الصيام.

الإفتاء توضح حكم إزالة شعر الوجه في نهار رمضان

وحول حكم إزالة شعر الوجه في نهار رمضان قالت الإفتاء إنه ليس من مبطلات الصيام في نهار رمضان موضحة مبطلات الصيام وهم:

1- تعمد إدخال عَيْنٍ إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد، والجوف عند الفقهاء: ما يلى حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أيّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم.

2- تعمد الإيلاج في فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال.

3- خروج الْمَنِي عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك.

4- الاسْتِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به.

5- خروج دم الحيض.

6- خروج دم النفاس.

7- الجنون.