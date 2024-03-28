«المنشآت الفندقية»: عروض سعرية مخفضة من الفنادق لجذب المصريين بعيد الفطر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هناك حجوزات جيدة من المواطنين المصريين لزيارة المدن السياحية المصرية خاصة الغردقة وشرم الشيخ خلال إجازات عيد الفطر، وهناك عدد غير قليل من فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المصريين.

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ إجازات عيد الفطر هذا العام ستشهد تدفقا كبيرا من المصريين أفضل من العام الماضي، وفق الحجوزات الحالية، موضحا أنّ الفنادق المصرية ترحب بالسائح المصري، ولا توجد أي تفرقة في المعاملة بين السائح المصري والأجنبي.

إجازات عيد الفطر

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ نسب إشغال المدن السياحية خلال إجازات عيد الفطر ستكون جيدة وأفضل مما هي عليه خلال شهر مارس الجاري.