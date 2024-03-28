على مدار الحلقتين الماضيتين من مسلسل مليحة، نجت مليحة من الموت أكثر من مرة، إذ كانت البداية عندما جرى تهجيرها وأسرتها من فلسطين في انتفاضة الأقصى عام 2000، ليذهبوا إلى ليبيا هروبا من المجازر التي يفعلها يهود إسرائيل في الفلسطينيين، منذ تنفيذ وعد بلفور لهم.

وعندما قامت ثورات الربيع العربي انتشرت في ليبيا مجموعات مسلحة أدت إلى انهيار الدولة في مسلسل مليحة، ليتعرض أحد المسلحين لمليحة في ليبيا، وعندما قام والديها بحمايتها والدفاع عنها جرى قتلهم وإصابة جدها في قدمه، لنرى ما سيحدث في مسلسل مليحة الحلقة 3 اليوم الخميس.

مسلسل مليحة الحلقة 3.. هل تستقر مع أسرتها في مصر بعد نجاتها؟

لم تجد مليحة وأسرتها مفر من الهروب إلى مصر بشاحنة برفقة بعض المصريين العائدين لمصر، وأثناء ذهابهم إلى مصر قام أحد المسلحين بالصعود للشاحنة، وزرع قنبلة بالسيارة.

وخلال تفتيش دياب في دور المقدم أدهم قائد حرس الحدود للسيارة، لإنهاء إجراءات عبورهم لمصر، اكتشف وجود إرهابي معهم، لإنقاذهم من الموت، لتكون تلك المرة الثالة التي يتم إنقاذ مليحة بها من الموت، لنتابع ما سيحدث لهم في مسلسل مليحة الحلقة 3.

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين، ودياب، وسيرين خاس، وحنان سليمان، وعلي الطيب، وأمير المصري، ويجرى عرض الحلقة الجديدة كعرض أول لها في تمام الساعة 8 مساء على قناة ON drama.