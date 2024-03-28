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دراما المتحدة

«ليه الناس تتقرب إلى الله وقت الحاجة بس؟».. هكذا رد علي جمعة على سؤال طفلة

كتب:

منار مجدي
02:53 م | الخميس 28 مارس 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول «ليه الناس بتعبد ربنا فترات الاحتياج.. ايه اللى يخلينا نعبد ربنا ونطيعه؟».

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المُذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس: «ده لأنه ندل، اللى وصفتيه ده ندالة، لما ربنا سبحانه وتعالى يخلق أزمة معينة، قوم ألجا إليه وأفضل أعيط، وبعد ما ربنا يفتح عليه معرفوش».

الوفاء والأخلاق المحترمة مع الله

وتابع: «مرة السيدة عائشة دخلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجهد من صلاة قيام الليل، وهي حست أنه بذل مجهود فقالت له يا رسول لقد غفر الله من ذنبك ما تقدم وما تأخر، فرد عليها وقال أفلا أكون عبدا شكورا، شوف الوفاء والأخلاق المحترمة مع الله، فالإنسان ينسى نعم الله عليه».

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