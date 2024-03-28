«التنسيق الحضاري» ينظم معرض «القاهرة مساجد وقباب من المحروسة»

ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري معرضا فنيا بعنوان «القاهرة مساجد وقباب من القاهرة المحروسة»، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 إبريل الموافق 23 رمضان في تمام الساعة الـ9 مساء بقصر الأمير طاز.

مشروعات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وأعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بيان، تفاصيل إعادة إحياء شارع النبي دانيال بالإسكندرية، وذلك انطلاقاً من دوره في الحفاظ على التراث المعماري والعمراني، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لإبراز تاريخ الشارع العريق.

وشارع النبي دانيال مركز ثقافي عريق بالإسكندرية كما يعد مجمعا للأديان، ويتضمن المشروع الحفاظ على المباني التراثية المتميزة الموجودة به ويصل عددها إلى 15 مبنى، كما يهدف المشروع إلى تحسين سير المشاه من خلال توفير ممرات آمنة ومريحة، وإزالة التشوهات البصرية من واجهات المباني.