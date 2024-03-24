رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الطبري في مشروع «حكاية شارع»

كتب:

إلهام الكردوسي
02:15 م | الأحد 24 مارس 2024
شارع الطبري في مشروع حكاية شارع

شارع الطبري في مشروع حكاية شارع

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم رائد التفسير  الطبري ضمن مشروع «حكاية شارع»، الكائن بمصر الجديدة.

ويهدف المشروع إلى التعريف بالشخصيات المهمة، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري، والتي أطلقت أسماؤهم على بعض الشوارع باللغتين العربية والإنجليزية.

معلومات عن مسيرة الطبري

وحسب التنسيق الحضاري يعتبر الإمام الطبري من أبرز المفسرين والمؤرخين في التاريخ الإسلامي، وجمع بين علوم التفسير والفقه والتأريخ، وعرف بميله لعدم التقليد، إذ استطاع أن يوظف جملة من علومه في الفقه واللغة والدين والعقائد، في أن يخرج بتفسيره الذي صار مرجعا إلى اليوم.

كان الإمام الطبري أكثر علماء عصره همة في طلب العلم وتحصيله وزهدًا في الدنيا، وفي تأليف أمهات الكتب، ومن كبار مؤرخي الأمة الإسلامية ورائد مدرسة التفسير، فمن أبرز المفسرين والمؤرخين المسلمين.

ترك ثروة علمية تدل على غزارة علمه، وسعة ثقافته، منها:

- «جامع البيان في تأويل القرآن» المعروف بتفسير الطبري، «تاريخ الأمم والملوك» المعروف بتاريخ الطبري، «الخفيف في أحكام شرائع الإسلام» وهو في تاريخ الفقه، «البصير في معالم الدين» وهو رسالة في أصول الدين، كتبها لأهل طبرستان فيما وقع بينهم من الخلاف في الاسم والمسمى، وذكر مذاهب أهل البدع، والرد عليهم.

- عاش الطبري راهبا في محراب العلم والعمل حتى لقي ربه، عن عمر يناهز الـ85 عاما في عام 923، في عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله، ودُفِن في داره الكائنة برحبة يعقوب ببغداد.

اقرأ المزيد:

«التنسيق الحضاري» يدرج اسم الفنانة نعيمة عاكف في مشروع «عاش هنا»

«التنسيق الحضاري» يتقدم بمقترح لتطوير مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

التنسيق الحضاري يعرض الفيلم التسجيلي «قاهرة بين القصرين» في الهناجر

«التنسيق الحضاري» يدرج اسم نبيل فاروق في مشروع «عاش هنا»

جهاز التنسيق الحضاري يدرج المخرج محمد خان ضمن مشروع «عاش هنا» (صورة)

«التنسيق الحضاري»: إعادة إحياء شارع النبي دانيال بالإسكندرية (صور)

«التنسيق الحضاري» يدرج اسم المخرج نادر جلال في مشروع «عاش هنا»
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي