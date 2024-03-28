طريقتان للتخلص من دهون وصدأ ماكينة البسكويت قبل العيد.. استعيني بمشروب شهير

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، التي تستعد له الأسرة عبر تحضير الحلويات، ولعل أشهرها على الإطلاق بسكويت العيد، الذي يتطلب إعداده ماكينة خاصة به، لم تستخدم طيلة الفترة الماضية، ما يحتاج إلى تنظيفها في البداية من الصدأ والأوساخ المتراكمة عليها، لتعود صالحة للاستخدام مجددًا.

وبمكونين فقط يمكنك التخلص من الصدأ والأوساخ المتراكمة على ماكينة البسكويت، نستعرضهما بحسب موقع «candy-home».

تخلصي من الأوساخ والصدأ بمكونين فقط

يتطلب تنظيف ماكينة البسكويت الأوساخ والدهون المتراكمة، الاعتماد على مكونين أساسين، هما الخل وصودا الخبز، ويمكن استعراض طريقة تحضير ذلك الخليط على النحو التالي:

- احضري وعاء كبير الحجم، يسمح بوضع الماكينة فيه.

- ضعي كوب من الخل الأبيض ونصف كوب من صودا الخبز وكمية من الماء الساخن.

- تفكيك الماكينة والأجزاء الملتصقة بها.

- وضع أجزاء الماكينة في الخليط لمدة ساعة.

- يفضل استخدام فرشاة ناعمة لفرك الماكينة داخل الخليط.

- بعد ذلك يمكن تنظيفها بالماء وتجفيفها، لتصبح جاهزة للاستخدام.

المياه الغازية

تساهم المكونات القوية الموجودة في المياه الغازية، في إذابة الدهون والأوساخ المتراكمة، إلى جانب التخلص من بقايا العجين العالق في ماكينة البسكويت من الداخل، عبر اتباع مجموعة من الخطوات يمكن تناولها فيما يلي:

- اسكبي لترين من المياه الغازية فوق ماكينة البسكويت، واتركيها داخل الوعاء لمدة ربع ساعة.

- تتفاعل المياه الغازية مع الأوساخ، ويتم التخلص منها بشكل سريع وغير مكلف نهائيًا.

- تفرك الماكينة بسلك مناسبة حتى يزول الصدأ وتصبح خالية من أي أوساخ.

- بعد الانتهاء من تنظيفها يتم تشطيفها بالماء وتجفيفها وحفظها في مكان بعيد عن الأتربة.