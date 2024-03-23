طريقة عمل البسكويت بالمقادير.. «مش هتشتريه من بره تاني»

البسكويت من المخبوزات المفضلة عند المصريين، خاصةً مع الفطار أو مع الشاي، كما أنه من الأكلات المشهورة التي تخبزها ربات البيوت استعدادا للعيد، إذ أن تناوله بعد صلاة العيد من العادات المصرية الشهيرة، وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البسكويت بالمقادير، وفقا لـ «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البسكويت بالمقادير

المكونات

- نصف كوب سكر.

- 2 كوب دقيق.

- نصف كوب زبدة.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ربع معلقة ملح.

- بيضتان.

- معلقتان كبيرتان من السمنة.

- نصف معلقة فانيليا.

طريقة عمل البسكويت بالمقادير

طريقة التحضير:

- تخلط الزبدة مع الملح والبيكنج بودر والدقيق.

- يشكل الخليط كرات.

- نقوم بتشكيله على ورق زبدة في صينية.

- يُوضع في الفرن حتى ينضج ثم يُقدم.

مكونات عمل البسكويت بالكراميل

- كوب دقيق.

- رشة ملح.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- بيضتان.

- ½ كوب زبدة.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- صوص كراميل للعجن.

للكراميل:

- ملعقة كبيرة زبدة.

- كوب سكر.

- نصف كوب لبن أو كريمة.

طريقة التحضير:

- خلط الزبدة مع البيكنج بودر والدقيق والملح.

- نقوم الفانيليا والكراميل والبيض.

- نشكل الخليط كرات على ورق زبدة في صينية.

- نضع البسكويت في الفرن حتى ينضج.

الكراميل:

- نخلط الزبدة والسكر في إناء على النار.

- نضيف الكريمة أو اللبن.

- نقلب الخليط على النار حتى الغليان.

- نترك الخليط حتى يهدأ.

مكونات عمل بسكويت جوز الهند

- كوب جوزهند.

- 2 كوب دقيق.

- 2 بيضة.

- نصف كوب سمنة.

- فانيليا.

- كوب سكر بودرة.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- جوز هند.

- رشة ملح.

طريقة التحضير

- نخلط سكر البودرة والسمنة في العجان، ثم نضيف الفانيليا والبيض تدريجيا مع الخلط.

- نضيف جوز الهند والمكونات الجافة.

- نقوم بتكشيل العجينة لكرات، ثم نغلفها بجوز الهند.

- تُضع الكرات في صينية، ثم ندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تنضج.