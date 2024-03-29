تراجع سعر اليورو اليوم الجمعة 29-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 29-3-2024 مقابل الجنيه في نهايات العمل بالبنوك المختلفة، لتسجل العملة الأوروبية اليوم بالبنك الأهلي المصري، ببدايات التعاملات مبلغ الـ51.02 شراء، فيما سجل للبيع مبلغ الـ51.37 جنيه، فيما سجل صباحا 51.29 جنيه للبيع، و51.06 جنيه للشراء، بحسب مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية، بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري مبلغ الـ50.75 جنيه للبيع، فيما سجل صباحا مبلغ الـ51.27 جنيه للبيع، وللشراء فقد سجل 51.06 جنيه، بينما سجل صباحا 51.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 51.37 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 51.37 جنيه للبيع، و51.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

فيما سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الجمعة 51.12 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك القاهرة 51.48 جنيه للبيع، و51.03 جنيه للشراء.