«التحالف الوطني» يوزع 2 طن لحوم على ألف أسرة بقرى سوهاج

أعلنت جمعية الأورمان بسوهاج، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزيع 2 طن لحوم على ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى بني هلال وفزارة والبارود وبناويط ونجع عوض مركز المراغة، وقرى أم دومة والسكساكة والجباب والرياينة والحسنه ونزلة عبدالله مركز طما.

رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن تحديد الحالات المستفيدة من المساعدات جاء وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، مضيفًا أن الجمعية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، منها بجانب توزيع اللحوم، تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت أيضًا مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.