التحالف الوطني يوزع 8 آلاف كرتونة رمضان في قرى سوهاج

بدأت جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على 8 آلاف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في محافظة سوهاج، وجرى التوزيع -إلى الآن- بقرى بناويط وبني هلال والبارود بمركز المراغة، وعنيبس ونزة المحزمين والطليحات بمركز جهينه، وقرى السمطا وبرخيل والحرجه بمركز البلينا.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة سوهاج

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للاتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

الأورمان: نؤدي دورنا الإنساني

وأوضح أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للإتصالات (أصحاب الأيادي البيضاء) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة سوهاج.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأضاف أن التوزيع جرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا، وخاصة القرى الأكثر احتياجا.