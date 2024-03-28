آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية حالة من الثبات وبلغ نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري محققًا تراجعا محدودا، وذلك وفقا لآخر تحديثات للمنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وترصد «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة من المنصات الرسمية للبنوك وهي كالتالي:

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.33 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.32 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك cib

وصل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 47.35 جنيه للشراء، كما سجل 47.45 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع وفقا لـ البنك الأهلي المصري.