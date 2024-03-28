أقل من أسبوعين ويحل عيد الفطر في مصر بالتزامن مع إعلان هيئة المساحة المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الإسماعيلية، إذ تستعد المساجد لاستقبال المواطنين بمختلف المراكز والقرى.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لهيئة المسلحة المصرية يحين موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 05:53 دقيقة، بالتزامن مع إعلان موعد الصلاة في مختلف المحافظات.

استعدادات في الإسماعيلية لصلاة عيد الفطر 2024

وأعلنت مديرية الأوقاف في الإسماعيلية عن بدء استعدادات جميع المساجد في القرى والمراكز والمدن لاستقبال أجواء العيد، وفقا لما يتم إعلانه من قبل هيئة المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الإسماعيلية.

ووجه الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في جميع المساجد والساحات والحدائق الملاصقة للمساجد التي ستشهد صلاة عيد الفطر هذا العام، وتسكين الأئمة في جميع المساجد.

دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024.. 8 أبريل

وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال من خلال الرؤية الشرعية، يوم الاثنين 8 أبريل ومن المفترض أن يحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وفقا للحسابات الفلكية.