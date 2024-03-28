«إفطار المذيع الصغير».. غنوة وشعر وصورة للذكرى

تمتلك المذيعة داليا أشرف قلباً ملائكياً يعشق الأطفال، لتعبر عن حبها الشديد لهم بدعوتهم إلى حضور إفطار جماعى يحمل اسم «المذيع الصغير»، بحضورهم من مختلف الجنسيات والديانات، وعبر فيه كل منهم عن مواهبه، سواء بالغناء أو التمثيل أو إلقاء الشعر وغير ذلك، والتقطوا مجموعة من الصور ستبقى فى ذاكرتهم مدى حياتهم.

قررت داليا أشرف، مقدمة فقرة «المذيع الصغير» ببرنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، أن تجتمع بالأطفال التى كونت صداقات معهم، خلال الفترة الماضية، سواء من خلال استضافتهم فى البرنامج، أو معرفتهم عن طريق «السوشيال ميديا»، ونظمت دعوة مفتوحة لجميع الأطفال من أعمار مختلفة، وتحكى لـ«الوطن»: «الأول كنت عاملاها للأطفال اللى كانوا معايا فى المذيع الصغير، ولقيت ناس لما شافوا الدعوة طلبوا يحضروا، فقررت أخلى الدعوة عامة».

جنسيات وديانات مختلفة في إفطار المذيع الصغير

حضر الإفطار الجماعى أطفال من جنسيات وديانات مختلفة، بين مسلمين ومسيحيين، مصريين وسودانيين، وسجل ذوو الهمم حضورهم بمشاركة الطفلة «روضة»، التى تم تكريمها من قبَل رئيس الجمهورية فى إحدى احتفاليات «قادرون باختلاف»: «ولقيت أطفال جايين مع مامتهم من محافظات مختلفة، زى كفر الشيخ وسوهاج».

تولت بعض الأمهات تنظيم الإفطار، منهن والدة الطفلتين «ياسمين وسارة»، التى نسقت التفاصيل الخاصة بالحضور، أما والدة «نور» فأعدت طعام الإفطار بإحضار أنواع مختلفة من الأكل البيتى مثل مكرونة بشاميل، ممبار، وأنواع مختلفة من المحاشى، ورحبت ثالثة بالتجمع فى الحضانة الخاصة بها: «عدد الأطفال كان كبير وفاق كل توقعاتى، وفيه أم عندها حضانة اقترحت إنها تستضيفنا فيها، وزينتها بالديكورات الرمضانية».

«داليا» تشعر بسعادة غامرة

تشعر «داليا» بسعادة غامرة لأنها المرة الأولى التى تعد فيها إفطار المذيع الصغير، وقررت بالاتفاق مع الأمهات، أن يتحول الإفطار إلى تطبيق سنوى بشهر رمضان تجتمع فيه مع الأطفال وأمهاتهم، فالأمر ليس مجرد طعام وشراب، بل كان نافذة لتعبير الصغار عن مواهبهم: «كل طفل كان بيخرج الطاقة اللى جواه، سواء بإلقاء الشعر أو الغناء أو التمثيل أو الاستعراض».