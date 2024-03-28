اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تجدد رفضها القاطع لأي عملية عسكرية برفح الفلسطينية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- ياسر جلال: «جودر» يليق بالدراما المصرية ولن أشارك بمسلسلين فى رمضان 2025

- رئيس الوزراء لـ«تنسيقية الحوار الوطنى»: نسعى لتفعيل المخرجات والتوصيات على أرض الواقع

- «رشوان»: نعمل على صياغة توصيات المحور الاقتصادى لعرضها على مؤسسة الرئاسة

- حرب غزة تحرم الأقباط من الحج للقدس فى عيد القيامة هذا العام

- الأنبا أنطونيوس: لن يكون هناك حج ولن نسمح بزيارة المدينة المقدسة حفاظاً على حياة المواطنين المصريين

- وزير الإنتاج الحربى يتفقد 5 مصانع حربية لمتابعة انتظام العمل فى رمضان

- فحص 135 ألف منتفع ضمن «رمضان بصحة لكل العيلة»

الصفحة الثانية

- وزير الإسكان يتابع مشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة

- «الجزار» يشدد على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء والبرامج الزمنية ومواصفات الجودة.. و«مسئولو الإسكان» يتابعون سير المشروعات

- «التخطيط»: انخفاض معدل النمو السكانى يعكس نجاح جهود معالجة القضية السكانية

- «التضامن»: المجتمع المدنى يلبى 32% من احتياجات المواطنين

- أمين صندوق «اتحاد الغرف»: نتعاون مع الحكومة لتوفير السلع بأرخص الأسعار

- نسقنا مع تجار ومنتجى اللحوم والألبان والسكر والشاى والأرز والقمح للمشاركة فى إقرار تخفيضات تصل إلى 30%

- أمينة خيرى تكتب: قوة الدراما الناعمة وتطهير الخطاب

الصفحة الثالثة

- مصر تجدد رفضها القاطع لأى عملية عسكرية برفح الفلسطينية

- مسئول بريطانى: مصر شريك داعم للاستقرار فى المنطقة.. ونعمل على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة

- بلال الدوى: غضب عالمى ضد «نتنياهو»

- «الصحة الفلسطينية»: 32 ألفاً و552 شهيداً فى غزة ومدير «أوتشا»: 1.1 مليون شخص يواجهون الموت

- إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رفض إرسال أى قوافل غذائية تابعة لـ«أونروا» إلى شمال القطاع.. و«فرانشيسكا ألبانيز»: نتعرض لهجمات ونتلقى تهديدات بالقتل.. ورئيس الوزراء الفلسطينى المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة للرئيس عباس

- «الاتصالات»: توقيع عقود مشروع تصميم الـ«راوتر» الداعم للإنترنت

- وزيرة التعاون تبحث مع سفير فرنسا دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات فى السوق المصرية

- «المشاط»: دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين

- وزير الرى: «AWARe» تؤكد أهمية المياه فى التصدى للتغيرات المناخية

- «سويلم»: المبادرة تضم فى عضويتها 30 دولة.. و«اليونيسكو» تدعمها

الصفحة الرابعة

- ضيوف قناة الناس وعلماء دين يكتبون لـ«الوطن»

- د. عمرو الوردانى يكتب:علاقة العبودية

- الشيخ ياسر السيد مدين: كيف وصلتنا السُّنة؟

- د. أبواليزيد سلامة: «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»

- د. أيمن أبوعمر: قادرون باختلاف

- د. أسامة فخرى الجندى يكتب: الإيثار رحمةٌ من الله

الصفحة الخامسة

- د. يوسف عامر يكتب: فى الخشوع

- د. هانى تمام: الصيام الصالح

- د. أيمن عيد الحجار: قصة حديث..

- الشيخ محمود الأبيدى: نبى الرحمة

- د. محمد الجندى الجعفرى: من أسباب الغفلة

- د. عاصم عبدالقادر: رمضان موسم إصلاح النفوس وتهذيبها

- د. يسرى جبر: ذكرى بدر.. والثقة فى الله

الصفحة السادسة

- فتاوى.. جواز تعليق الزينة وفوانيس رمضان بشرط عدم الإسراف

- نصيحة طبية.. للآباء: راقبوا صحة أطفالكم عند الصيام وعوّدوهم تدريجياً على الانقطاع عن الغذاء والشراب

- محمد إيهاب صاحب فضية «ريو دى جانيرو 2016»: أولى بطولاتى فى رفع الأثقال كانت فى رمضان

- محمد إيهاب: واجهت صعوبات فى بطولة العالم 2009.. وأحب البط والمحشى وأقضى 5 أيام فى التدريب

- «رؤية إسلامية».. كتاب يجيب عن السؤال الصعب: لماذا تخلفنا عن ركب الحضارة؟

الصفحة السابعة

- عصام زكريا: «مليحة».. خطوةعلى الطريق

- ياسر جلال: «جودر» يليق بالدراما المصرية.. ولن أشارك بمسلسلين فى «رمضان 2025»

- أحمد رفعت: «الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟! (8) عام التحول الكبير!

- محمد على رزق: قدمت شخصيتى فى «صيد العقارب» من وحى خيالى

الصفحة الثامنة

- الأب وأبناؤه الثلاثة.. فى بيتنا «بطل مصارعة»

- «هابى رمضان».. «الزوجة الأجنبية» على الطريقة المصرية: محشى وملوخية وفانوس

- صوماً مقبولاً.. وإفطاراً شهياً.. «مربى باذنجان وزيتون مشوى» بالأسواق

- سالى شاهين: أوفى وأجمل من الحيوانات فى الدنيا.. مفيش