اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تجدد رفضها القاطع لأي عملية عسكرية برفح الفلسطينية
كتب:
أحمد العانوسي
06:09 م | الخميس 28 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- ياسر جلال: «جودر» يليق بالدراما المصرية ولن أشارك بمسلسلين فى رمضان 2025
- رئيس الوزراء لـ«تنسيقية الحوار الوطنى»: نسعى لتفعيل المخرجات والتوصيات على أرض الواقع
- «رشوان»: نعمل على صياغة توصيات المحور الاقتصادى لعرضها على مؤسسة الرئاسة
- حرب غزة تحرم الأقباط من الحج للقدس فى عيد القيامة هذا العام
- الأنبا أنطونيوس: لن يكون هناك حج ولن نسمح بزيارة المدينة المقدسة حفاظاً على حياة المواطنين المصريين
- وزير الإنتاج الحربى يتفقد 5 مصانع حربية لمتابعة انتظام العمل فى رمضان
- فحص 135 ألف منتفع ضمن «رمضان بصحة لكل العيلة»
الصفحة الثانية
- وزير الإسكان يتابع مشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة
- «الجزار» يشدد على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء والبرامج الزمنية ومواصفات الجودة.. و«مسئولو الإسكان» يتابعون سير المشروعات
- «التخطيط»: انخفاض معدل النمو السكانى يعكس نجاح جهود معالجة القضية السكانية
- «التضامن»: المجتمع المدنى يلبى 32% من احتياجات المواطنين
- أمين صندوق «اتحاد الغرف»: نتعاون مع الحكومة لتوفير السلع بأرخص الأسعار
- نسقنا مع تجار ومنتجى اللحوم والألبان والسكر والشاى والأرز والقمح للمشاركة فى إقرار تخفيضات تصل إلى 30%
- أمينة خيرى تكتب: قوة الدراما الناعمة وتطهير الخطاب
الصفحة الثالثة
- مصر تجدد رفضها القاطع لأى عملية عسكرية برفح الفلسطينية
- مسئول بريطانى: مصر شريك داعم للاستقرار فى المنطقة.. ونعمل على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة
- بلال الدوى: غضب عالمى ضد «نتنياهو»
- «الصحة الفلسطينية»: 32 ألفاً و552 شهيداً فى غزة ومدير «أوتشا»: 1.1 مليون شخص يواجهون الموت
- إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رفض إرسال أى قوافل غذائية تابعة لـ«أونروا» إلى شمال القطاع.. و«فرانشيسكا ألبانيز»: نتعرض لهجمات ونتلقى تهديدات بالقتل.. ورئيس الوزراء الفلسطينى المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة للرئيس عباس
- «الاتصالات»: توقيع عقود مشروع تصميم الـ«راوتر» الداعم للإنترنت
- وزيرة التعاون تبحث مع سفير فرنسا دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات فى السوق المصرية
- «المشاط»: دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين
- وزير الرى: «AWARe» تؤكد أهمية المياه فى التصدى للتغيرات المناخية
- «سويلم»: المبادرة تضم فى عضويتها 30 دولة.. و«اليونيسكو» تدعمها
الصفحة الرابعة
- ضيوف قناة الناس وعلماء دين يكتبون لـ«الوطن»
- د. عمرو الوردانى يكتب:علاقة العبودية
- الشيخ ياسر السيد مدين: كيف وصلتنا السُّنة؟
- د. أبواليزيد سلامة: «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»
- د. أيمن أبوعمر: قادرون باختلاف
- د. أسامة فخرى الجندى يكتب: الإيثار رحمةٌ من الله
الصفحة الخامسة
- د. يوسف عامر يكتب: فى الخشوع
- د. هانى تمام: الصيام الصالح
- د. أيمن عيد الحجار: قصة حديث..
- الشيخ محمود الأبيدى: نبى الرحمة
- د. محمد الجندى الجعفرى: من أسباب الغفلة
- د. عاصم عبدالقادر: رمضان موسم إصلاح النفوس وتهذيبها
- د. يسرى جبر: ذكرى بدر.. والثقة فى الله
الصفحة السادسة
- فتاوى.. جواز تعليق الزينة وفوانيس رمضان بشرط عدم الإسراف
- نصيحة طبية.. للآباء: راقبوا صحة أطفالكم عند الصيام وعوّدوهم تدريجياً على الانقطاع عن الغذاء والشراب
- محمد إيهاب صاحب فضية «ريو دى جانيرو 2016»: أولى بطولاتى فى رفع الأثقال كانت فى رمضان
- محمد إيهاب: واجهت صعوبات فى بطولة العالم 2009.. وأحب البط والمحشى وأقضى 5 أيام فى التدريب
- «رؤية إسلامية».. كتاب يجيب عن السؤال الصعب: لماذا تخلفنا عن ركب الحضارة؟
الصفحة السابعة
- عصام زكريا: «مليحة».. خطوةعلى الطريق
- ياسر جلال: «جودر» يليق بالدراما المصرية.. ولن أشارك بمسلسلين فى «رمضان 2025»
- أحمد رفعت: «الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟! (8) عام التحول الكبير!
- محمد على رزق: قدمت شخصيتى فى «صيد العقارب» من وحى خيالى
الصفحة الثامنة
- الأب وأبناؤه الثلاثة.. فى بيتنا «بطل مصارعة»
- «هابى رمضان».. «الزوجة الأجنبية» على الطريقة المصرية: محشى وملوخية وفانوس
- صوماً مقبولاً.. وإفطاراً شهياً.. «مربى باذنجان وزيتون مشوى» بالأسواق
- سالى شاهين: أوفى وأجمل من الحيوانات فى الدنيا.. مفيش