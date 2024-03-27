كشف قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024، الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، تزامنا مع إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة حالة الطوارئ بجميع المساجد استعدادًا للأيام الأواخر من الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و18 دقيقة، فيما يحين موعد السحور في تمام الساعة الواحدة و58 دقيقة، وموعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و58 صباحا بحسب مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024، يحين في تمام الساعة الحادية عشر و56 دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك يحين موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة السادسة و7 دقائق، فيما يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و26 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن عدد ساعات الصيام في الاسماعيلية اليوم الثلاثاء 26-3-2024 تبلغ 14 ساعة و9 دقائق.