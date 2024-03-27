أيام قليلة وتبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالتزامن مع إعلان 70 مسجدا للاعتكاف موزعة على مراكز وأحياء وقرى الإسماعيلية، فيما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024، الموافق السابع عشر من شهر رمضان الفضيل، في تمام الساعة الرابعة و18 دقيقة.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و18 دقيقة، فيما يحين موعد السحور اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة الواحدة و58 دقيقة صباحا، ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و58 دقيقة صباحا.

موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية اليوم

ويحين موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة بالتزامن مع رفع مديرية الأوقاف بالمحافظة حالة الطوارئ استعدادًا للأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 27-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 27-3-2024، في الإسماعيلية نحو 14 ساعة و23 دقائق.