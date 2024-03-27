موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024
كتب:
عمرو الورواري
12:04 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024
أيام قليلة وتبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالتزامن مع إعلان 70 مسجدا للاعتكاف موزعة على مراكز وأحياء وقرى الإسماعيلية، فيما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024، الموافق السابع عشر من شهر رمضان الفضيل، في تمام الساعة الرابعة و18 دقيقة.
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024
وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و18 دقيقة، فيما يحين موعد السحور اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة الواحدة و58 دقيقة صباحا، ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و58 دقيقة صباحا.
موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية اليوم
ويحين موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 27-3-2024 في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة بالتزامن مع رفع مديرية الأوقاف بالمحافظة حالة الطوارئ استعدادًا للأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 27-3-2024
وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 27-3-2024، في الإسماعيلية نحو 14 ساعة و23 دقائق.