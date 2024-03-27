حنان مفيد فوزي لـ«كلم ربنا»: «طول الوقت بستنى رسائل من الله»

قالت الكاتبة الصحفي حنان مفيد فوزي، إنها تكلم ربنا كل لحظة ولكن في مواقف معينة ينتظر فيها الإنسان إجابة من ربنا، موضحة أن «عندما يكون الإنسان صالح داخليا وروحه شفافة، أكيد ربنا هيكلمه بطريقة معينة برسائل معينة».

شفافية روح الإنسان الصالح

وأضافت «فوزي»، «خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، «شفافية روح الإنسان الصالح، هتخليه يعرف ربنا عايز يقوله أي أو يعلم أي، أنا طول الوقت بستنى رسائل ربنا، أوقات بسمعها طبعا لما يكون ذهني صافي وأوقات بستنى رسائل ربنا، ولكن أتمنى طبعا أني أسمعها طول الوقت».

حنان تتمنى أن تكون دائما في خطة الله

تابعت الكاتبة الصحفي، أنها تتمنى أن تكون دائما في خطة ربنا موضحة أن كل إنسان له خطة عند ربنا، قائلة: «بنخرج برا الخطة دي أوقات، ليس معنى أننا نخرج منها غلط، فيه فرق كبير بين الغلط والصح».