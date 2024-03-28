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دراما المتحدة

47 عاما على رحيل العندليب.. جولة لـ«باب رزق» داخل منزل عبد الحليم

كتب:

منة شبانة
06:54 م | الخميس 28 مارس 2024
برنامج باب رزق

برنامج باب رزق

قام الإعلامي يسري الفخراني بجولة فريدة، داخل منزل عبد الحليم حافظ، بعد 47 عامًا على رحيله، وذلك خلال تقرير تليفزيوني ببرنامج «باب رزق»، المُذاع على فضائية «دي إم سي».

منزل عبد الحليم حافظ

وأشار التقرير، إلى تفاصيل بيت عبد الحليم حافظ في الزمالك، فمن هنا ولدت أجمل أغانيه في آخر 11 عاما من عمره، موعود، سواح، قارئة الفنجان، فهنا استقبل أصدقاء العمر وشركاء كل أغنية أبدعها، وهنا البيت الذي نجا من البيع والإهمال وبقى شاهدًا على زمن وموسيقى مازالت تُسمع في الأرجاء.

وأضاف الإعلامي يسري الفخراني، عبر برنامجه الرمضاني، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، منزل عبد الحليم حافظ، مفتوح دائمًا لكل عشاق عبد الحليم، ولكل الأجيال، مواصلا: «بلاقي شباب صغير جايين يزوروا البيت، وتكمن أهمية وجود بيوت الرموز الفنية والثقافية، أن أنت بتربط حاجات جميلة ببعض وذكريات بالأحداث التي حدثت».

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