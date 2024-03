يناقش مسلسل مليحة الذي بدأ في النصف الثاني من شهر رمضان قضية تهجير الفلسطينيين من بلدهم، إذ تدور أحداثه حول التهجير الذي حدث عام 2000 في انتفاضة الأقصى، لتذهب أسرة الطفلة مليحهة حينها إلى ليبيا لتعيش هناك حتى عام و2012.

ويتعرض أحد المسلحين لمليحة ثم يروح ضحية ذلك والدها ووالدتها، ويحرص متابعو المسلسل على معرفة موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON الحلقة 3، والتي يتم إذاعتها اليوم.

موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON الحلقة 3.. ماذا يحدث لها مع أسرتها؟

وعن موعد إعادة مسلسل مليحة على قناة ON الحلقة 3، فيتم عرض الحلقة على قناة ON drama في تمام الساعة 8 مساء، ويتم بث العرض الثاني للحلقة على قناة ON E في تمام الاسعة 11:30 مساء، لتعاد في تمام الساعة 8:15 صباحا.

أما بالنسبة لموعد إعادة مسلسل مليحة على قناة cbc، فيتم عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة 6:05 مساء بالتزامن مع وقت الإفطار، وتكون الإعادة الخاصة بها على قناة cbc في تمام الساعة 9:45 مساء.