‎مواعيد مسلسل مليحة على جميع القنوات.. متفوتش الحلقات الجديدة

على مدار اليومين الماضيين، ومنذ بدء مسلسل مليحة في النصف الثاني من رمضان، ويسعى الكثيرون من محبي متابعة القضية الفلسطينية لمعرفة مواعيد مسلسل مليحة على جميع القنوات، حتى يتمكّنوا من مشاهدة الحلقات الجديدة حتى وإن فات موعد الحلقة على قناة ما، ليتابعوا على قناة أخرى.

وعن ‎مواعيد مسلسل مليحة على جميع القنوات، فيتمّ عرضه على العديد من القنوات المختلفة التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونوضح من خلال هذا التقرير ‎مواعيد مسلسل مليحة على جميع القنوات، والتي جاءت كالتالي:

‎مواعيد مسلسل مليحة على جميع القنوات

وجاءت مواعيد مسلسل مليحة على جميع القنوات، كالتالي:

- موعد عرض مسلسل مليحة على قناة ON drama: فيتمّ عرض الحلقة 3 اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء عقب مسلسل جودر.

- موعد عرض مسلسل مليحة على قناة ON E: فيتمّ عرض الحلقة 3 اليوم الخميس في تمام الساعة 11:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc: يتمّ عرض الحلقة 3 اليوم على قناة cbc في تمام الساعة 6:05 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9:45 مساء.

- موعد عرض مسلسل مليحة على قناة الحياة: يتمّ عرض الحلقة 3 من مسلسل مليحة في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة للمرة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.