رفع درجة الاستعداد في 15 محافظة.. نوة العوة تضرب بقوة

رفعت 15 محافظة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، إذ تأثرها بنوة «برد العجوزة» أو فيما تسمى بنوة «العوة»، التي تؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، لا سيما في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

رفع درجة الاستعداد في المحافظات لسقوط أمطار

وأعلنت غرف العمليات المركزية في 15 محافظة وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، بني سويف، المنيا، الفيوم، الغربية، الشرقية، المنوفية»، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع فرص سقوط الأمطار المتوقعة ليلاً.

تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وتعرضت العديد من المحافظات اليوم إلى تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي عملت على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر.

كما حذرت غرف العمليات المركزية في المحافظات مواطني سكان محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد من وجود الأتربة العالقة، إذ ناشدت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بارتداء الكمامات لوجود الأتربة.

وتتعرض المحافظات خلال الأيام القادمة إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.