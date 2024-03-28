الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل حالة الطقس غدا

ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ منذ أمس، واستمر ذلك الارتفاع اليوم الخميس، وذلك نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية الحارة والمرتفعة القادمة من الصحراء الغربية، والتي يتزامن معها وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد ارتفاع الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية؛ ولكن متى تنكسر تلك الموجة الحارة؟.

انكسار موجة الحرارة غدا

وأوضحت الأرصاد أن تلك الموجة الحارة تستمر حتى نهاية اليوم الخميس، ليسود بدءا من الغد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع أن تتساقط غدا الجمعة أمطار خفيفة خلال الصباح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون متوسطة في الصباح الباكر على غرب وجنوب القاهرة الكبرى، ومحافظتي الفيوم وبني سويف خلال فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الجمعة، كما أوضحها بيان الأرصاد، كالتالي: