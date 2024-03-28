آيتن عامر: «الرجل الواثق من نفسه لا يبحث عن أكثر من امرأة في حياته»

علقت الفنانة آيتن عامر، على منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هاجمت فيه الرجال متعددي العلاقات، حيث قالت فيه: «علاقات الرجل المٌتعددة دلالة واضحة على نقص إحساسه برجولته، وحاجته الماسّة والمتكررة لتأكيدها من أكثر من مصدر، ويحتاج إلى أصوات كثيرة خارجية لتعلو على الصوت الداخلي الذي لا ينفكّ يهمس في أذنه: لستَ رجلًا بما فيه الكفاية».

القصة التي دفعت آيتن عامر إلى كتابة المنشور

وواصلت الفنانة آيتن عامر، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «هناك قصة دفعتني إلى كتابة هذا المنشور، فقد علمت بتفاصيلها قبل الفلانتين بأيام قليلة، وهي مقولة لأديب عالمي، ووجدت أنها مناسبة جدا».

آيتن عامر: الرجل لا يبحث عن أكثر من علاقة

وتابعت الفنانة: «هذا المنشور عبارة عن كلمات لأديب عالمي وهو جزء من قناعاتي الشخصية، فالرجل الذي يثق في نفسه الذي يشعر بأنه رجل بما فيه الكفاية وليس ذكر في البطاقة فقط لا يبحث عن أكثر من علاقة في حياته لكنه يكتفي بامرأة واحدة فقط».