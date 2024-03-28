آيتن عامر: «لا أشعر بالظلم بسبب أهلي وماكنوش موافقين على طلاقي»

أجابت الفنانة آيتن عامر، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة التي قالت فيه «هل أنتِ مجروحة؟ لسه الجرح موجود؟!»، وذلك في إشارة إلى انفصالها عن زوجها محمد عز العرب.

آيتن عامر تنفي شعورها بالظلم

وقالت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «لديّ إحساس بالظلم وليس القهر، ما عاش ولا كان اللي يقهرني، متخلقش، لكني أشعر بالظلم».

وتابعت الفنانة: «لا أشعر بالظلم بسبب أهلي، فهم لم يقفوا ضدي أبدا، لم يكونوا موافقين على الطلاق لأن الأسر لا ترضى بخراب البيوت كما هو العادي في مجتمعنا، لكن هذا لا يعني أنهم كانوا ضدي، في نهاية المطاف أنا ابنتهم ولن يتخلوا عني، قالوا لي تعالي على نفسك.. لكن أنا حاسة بالظلم عموما منذ فترة».