ياسر جلال: «جودر» يليق بالدراما المصرية.. ولن أشارك بمسلسلين في «رمضان 2025»

إشادات واسعة وأصداء إيجابية حصدتها الحلقات الأولى من مسلسل «جودر» للمخرج إسلام خيرى، وبطولة النجم ياسر جلال، حيث تركزت الإشادات على أداء الممثلين وجودة الصورة والديكورات التى كشفت عن ميزانية ضخمة رصدتها الجهة المنتجة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى سبيل تقديم عمل مشرف يليق بالدراما المصرية. وكشف ياسر جلال، فى حواره مع «الوطن»، عن أسباب تحمسه لهذا المشروع الضخم، وكيفية تحضيره لتجسيد شخصيتى الملك «شهريار» و«جودر ابن عمر المصرى»، وأكد أنه حصل على نفس الأجر الذى اتفق عليه منذ عامين، وأعلن سبب تقديم مسلسله على جزأين بواقع 15 حلقة لكل جزء، والكثير من التفاصيل فى السطور المقبلة.

ما الذى حمَّسك للموافقة على بطولة «جودر»؟

- كنت متخوفاً وقت بداية المرحلة الأولى من التحضيرات، لرغبتى فى توافر كل عناصر نجاح هذا المشروع الضخم، ولكنى تلقيت ضمانات من المنتجين محمد السعدى وتامر مرتضى والمخرج إسلام خيرى، إضافة إلى أننى وجدت نصاً فى غاية العذوبة والجمال صاغه الكاتب الكبير أنور عبدالمغيث بحرفية شديدة، وإضافة إلى ما ذكرته، فقد وجدت حالة درامية غنية بعيداً عن جودة الجرافيك والديكور وما إلى ذلك، كما رأيت مباراة وتضحيات بين كل الأقسام الفنية، سواء النجوم والنجمات الذين تشرفت بوجودى معهم، وكذلك المخرج والكاتب والإنتاج وباقى عناصر العمل.

ماذا تقصد بتضحيات الأقسام الفنية؟

- كل صناع المسلسل قدموا تضحيات كبيرة فى سبيل تقديم عمل مشرف للدراما المصرية، بحيث يكون لدينا مسلسل بهذا المستوى الذى أعجب الجمهور والنقاد فى الحلقات الأولى.

لم أزد مليما على الأجر الذي اتفقت عليه منذ عامين وجهود «المتحدة» في ملف الدراما واضحة

هل كان جزء من تضحياتك هو تخفيض أجرك فى مسلسل «جودر»؟

- نعم، فقد تقاضيت نفس الأجر الذى اتفقت عليه منذ عامين، فلم أزد مليماً على الاتفاق المبرم فى التوقيت المشار إليه، وأنا بطبعى شخص لا أبحث عن المادة، فطالما أنا وأسرتى نعيش مستورين فأحمد الله على هذه النعمة، وهذا ما تربيت عليه من والدى رحمه الله، فقد كان فناناً كبيراً واستفدت منه كثيراً فى حياتى الشخصية والمهنية.

كيف تحضرت لتجسيد شخصيتى الملك «شهريار» و«جودر ابن عمر المصرى»؟

- انتهيت من تصوير مشاهد «شهريار» أولاً، وحصلت بعدها على راحة لفترة، ثم بدأت التحضير لتجسيد شخصية «جودر»، حيث حلقت لحيتى وصبغت شعرى وأنقصت وزنى، وذلك كى أكون أكثر قرباً من الشخصية فى كل ملامحها وأبعادها الدرامية.

ما صعوبة تجسيد شخصيتين فى عمل واحد، لاسيما أن كل شخصية مختلفة عن الأخرى؟

- أعتبر «جودر» بمثابة مسلسلين مختلفين كل منهما له عالمه الخاص، بمعنى أن شخصية «شهريار» لها عالمها المختلف بما يتضمنه من وجود «شهرزاد» وباقى الشخصيات، ونفس الوضع بالنسبة لشخصية «جودر» التى تسير فى عالم مغاير تماماً، ومن ثم فهناك اختلاف كبير بين الشخصيتين.

لماذا قررتم استخدام اللهجة العامية بدلاً من اللغة العربية الفصحى؟

- اللهجة العامية سهلة وبسيطة ومفهومة عند الجميع، بالإضافة إلى أن طبيعة مسلسلنا تدور فى إطار دراما أسطورية مغلفة بجانب من الكوميديا، ومع ذلك فنحن تعاملنا معه بمنتهى الجد والإخلاص كى يخرج بأفضل صورة ممكنة، أو مثلما نقول باللهجة الدارجة «عملنا مسلسل متعوب عليه من كل اللى اشتغلوا فيه»، وبعيداً عن هذه الجزئية، فحكايات «ألف ليلة وليلة» كانت تُقدم باللهجة العامية طوال الوقت، وأرى دوماً أن اختيار اللهجة يكون حسب البيئة المناسبة فى العمل نفسه، والحقيقة أن الأستاذ أنور عبدالمغيث قدم اللهجة العامية بشكل بديع وغاية فى الجمال.

مسلسلنا إعادة اكتشاف للمخرج الكبير إسلام خيري ولم أتدخل في اختيار الأبطال لأن رأيي استشاري

كيف ترى تعاونك مع المخرج إسلام خيرى؟

- أعتبر مسلسل «جودر» بمثابة إعادة اكتشاف للمخرج الكبير إسلام خيرى، فهو رجل محترم ومهذب وراقٍ ولم أر فى حياتى مخرجاً مجتهداً بهذه الدرجة، وبالنسبة لى هو مفاجأة دراما رمضان 2024، وفى نفس الوقت، أوجه تحية كبيرة للكاتب أنور عبدالمغيث، لأنه «مش أى حد يقدر يكتب تراث خصوصاً ألف ليلة وليلة»، مع العلم أنه أخذ من قصة جودر «العضم والإطار» فقط، ولكنه غيَّر فى أحداث القصة وطوَّر فيها «ومضفر حكايتين»، وغيَّر فى أسماء الشخصيات لخدمة رؤيته الدرامية.

وماذا عن تعاونك مع الفنانة اللبنانية نور؟

- سعدت للغاية بالتعاون معها لأنها صديقة لى، وفنانة ملتزمة ومحترفة بكل ما تعنيه الكلمة، وقد تشرفت بالتعاون معها بعد عملنا معاً فى مسلسلى «رحيم» و«ضل راجل»، وعن نفسى أتمنى تكرار العمل معها فى أى وقت.

لماذا قررتم تقديم المسلسل على جزأين؟

- المسلسل كان سيتم تقديمه فى 30 حلقة، والأستاذ أنور عبدالمغيث كتب الحلقات كاملة، ولكن تقرر تقديم العمل على جزأين بواقع 15 حلقة لكل جزء، بحيث يُعرض الجزء الأول فى دراما رمضان الحالى، والجزء الثانى فى موسم دراما رمضان 2025.

إلى أى مدى كانت لك تدخلات فى اختيار باقى الأبطال المشاركين بمسلسلك؟

- اختيار الأبطال هو دور المخرج، ورأيى يكون استشارياً ليس أكثر، ولكنى سعدت بالتعاون مع كل الأبطال والبطلات الموجودين بالعمل.

هل من الممكن أن نرى ياسر جلال بمسلسلين فى رمضان 2025؟

- لن أشارك بعمل آخر بخلاف «جودر» فى سباق دراما رمضان المقبل، وذلك كى أفسح الفرصة لزملائى بالمشاركة والوجود فى الموسم الرمضانى، وهذه الفترة قد أستغلها فى تقديم عمل سينمائى، علماً بأن ابتعادى عن السينما جاء بسبب طبيعة الشخصيات التى جسدتها فى الدراما التليفزيونية خلال الأعوام الأخيرة.

كيف ترى اهتمام الشركة المتحدة بتقديم عمل أسطورى ضخم كـ«جودر» ؟

- جهود الشركة المتحدة واضحة تماماً فى الدراما المصرية خلال الأعوام الأخيرة، حيث تسخر كل إمكانياتها فى سبيل تقديم أعمال تليق بالدراما المصرية والعربية، والحقيقة أن حرصها على تقديم مسلسل مثل «جودر» بما يتضمنه من ميزانية إنتاجية ضخمة وديكورات وملابس وجرافيك يُعد خير دليل على كلامى السابق، وفى المقابل، فنحن كأسرة المسلسل لم نتوانَ عن بذل أى جهد فى سبيل تقديم مسلسل مُشرف لدراما بلدنا.

وماذا عن تقديم مسلسل «مليحة» عن القضية الفلسطينية؟

- القضية الفلسطينية فى وجدان كل مواطن مصرى، والدور المصرى بارز دوماً فى هذه الأزمة، وكل الشكر والتقدير للشركة المتحدة على اهتمامها بطرح هذه القضية درامياً، وأنا واثق أن الحلم سيتحقق يوماً ما بعودة الأراضى المحتلة إلى أراضيها.

وما رأيك فى الموسم الرمضانى هذا العام؟

- سعيد بحالة التنوع التى أحدثتها الشركة المتحدة فى دراما رمضان هذا العام، حيث نرى «بوكيه» متنوعاً لكل أشكال وقوالب الدراما من أعمال تاريخية وكوميدية واجتماعية وشعبية.. إلخ، وهذا التنوع يرضى كل الأذواق ويصب فى صالح الجمهور بمختلف الفئات والأعمار، وعن نفسى أتمنى النجاح لكل زملائى لثقتى فى جهودهم اللامتناهية فى أعمالهم.

البطل الشعبي له أكثر من شكل

البطل الشعبى له أكثر من شكل وإطار يمكن تقديمه، ودعنى أسألك: ألم يكن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطلاً شعبياً فى 30 يونيو؟ بالتأكيد كان بطلاً شعبياً، وقد تشرفت بتجسيد شخصيته فى الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، ومن هذا المنطلق، فلا يمكن حصر البطل الشعبى داخل قالب الحارة الشعبية فحسب.