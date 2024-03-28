مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18.. هل يستطيع العترة تغيير نتيجة الامتحان؟

يبدأ العترة خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُعرض على قناة on، مواجهة والده الكبير والمدرس بعد سرقته اللاب توب لتغيير النتيجة.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، تفاجأ العترة وهو يتناول الإفطار في البيت أنّ المدرس الذي سرق منه اللاب توب يسأل عنه، ليشعر وقتها العترة بالخوف ويحاول أن يخفي نفسه في أي مكان خوفا من اكتشاف أمره أمام والده.

كانت فروحة ابنه عمة مربوحة اقترحت على العترة سرقة اللاب توب من المدرس، لتغيير نتيجته من راسب إلى ناجح.

أبطال الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8 أحمد مكي، ومصطفى غريب، ورحمة أحمد، وضيفة الشرف دنيا سامي.