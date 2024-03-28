ملخص الحلقة 18 مسلسل بيت الرفاعي.. وفاة ابن أحمد رزق

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة 18من مسلسل بيت الرفاعي الذي تورط من خلاله دكتور ياسين الذي يقدم شخصيته الفنان أمير كرارة في جريمتي قتل، الأولى والده الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، والثانية عمه عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18

وشهدت الحلقة 18من مسلسل بيت الرفاعي نقل داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري إلى المستشفى بعد تعرضها لنزيف وسقوط الجنين، وأثناء وجودهما في المستشفى حاولت الفنانة عايدة رياض «أمه» أن تقنع ابنها فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق بأن زوجته الثانية رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة هي السبب وراء ما حدث.

وعلى الجانب الأخر جاء لفاروق هاتف من رجاله يخبروه بأن زوجته رقية وشقيقتها جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل قد هربتا من المقابر ولا يعرفون مكانهم، وكان قد أخذ ياسين شقيقاته رقية وجملات إلى منزله.