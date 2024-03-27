ملخص مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 17.. أحمد رزق يخدع أسرته

انطلقت، منذ قليل، أحداث الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي عبر شاشة قناة on وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء من بطولة الفنان أمير كرارة الذي يقدم شخصية دكتور ياسين الرفاعي.

ملخص الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي أخذ فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق لوالدته التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض إلى منزله ولكنه أقنعم أنها قريبة من لوالدته.

وتوالت أحداث المسلسل بمشهد جمع سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل ودكتور ياسين تطلب منه أن يبحث عن الخادمة لتثبت براءته لأنه لا يضمن خروج عمه الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيدر جب من العمليات.

وحاولت سامية حلويات أن تقنع ياسين بأن تذهب إلى منزل فاروق لتعرف تفاصيل عن نسمة الخادمة، ولكنه رفض خوفا عليها ولكنها نفذت الأمر دون معرفته وبالفعل ذهبت إلى المنزل وتمكنت من معرفة مكان نسمة.