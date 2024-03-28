تطورت أحداث الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني، وذلك حصريا عبر شاشة قناة on، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 17.. نقل ابنة أمير كرارة للمستشفى

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي تعرض حبيبه ابنة دكتور ياسين الرفاعي لأزمة صحية، ونقلتها والدتها هند التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل للمستشفى وطلب الطبيب منها أن تخضع لغسيل معدة، وعلى الفور هاتفت والدها دكتور ياسين وأخبرها أن تفعل ذلك وذهب لهم الى المستشفي للاطمئنان على ابنته.

وتطورت أحداث الحلقة 17 بمعرفة رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة بخبر حمل داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري، وطلب منها فاروق أنه يريد أن ينجب طفلا منها قبل داليا.