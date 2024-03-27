مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 17.. مقتل سيد رجب وهروب رحاب الجمل وملك قورة

توالت أحداث الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يُعرض يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء عبر شاشة قناة on، ويقدم خلالها الفنان أمير كرارة شخصية الدكتور ياسين الرفاعي الذي يُتهم بالتورط في قتل والده .

وكشفت أحداث الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي عن وفاة الحاج عبد الحميد «سيد رجب»، وذلك بعدما تم الاعتداء عليه وقتله من قبل فاروق ابن شقيقه «أحمد رزق».

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 17.. هروب رحاب الجمل وملك قورة

وعلى الجانب الآخر، نجحت سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل في الوصول إلى جملات «رحاب الجمل»، لتحدث شقيقها الدكتور ياسين، وتتفق معه على الهروب هي وشقيقتها رقية «ملك قورة» من منزل فاروق.

وبالفعل خدعت جملات فاروق بأنها ستذهب الى زيارة المقابر هي وشقيقتها، وعندما وصلوا الى هناك كان ياسين فى انتظارهم وهربوا على الفور.