مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. ملك قورة تكتشف حقيقة أحمد رزق

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18 بمشهد حزن رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة من جملات شقيقتها التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل بسبب هروبهم من المنزل والذهاب إلى ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. كشف حقيقة أحمد رزق

ولكن عندما علم ياسين بهذا الأمر ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18 حاول أن يكشف لها حقيقة زوجها فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق فأخبرها أن السيدة ناهد التي تجلس معهم في البيت وأخبرهم أنها قريبته هي في الأصل والدته.

وتابع ياسين مخبرا رقية بأن عمها الحاج عبدالحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب حاول قتلها من قبل وهو أنقذها من تحت يديه، ولكنها بعد ذلك هاتفته وطلبت مساعدته وأن عمه يحاول قتلها.

وبالفعل ذهب ياسين إلى المكان الذي وصفته له ولكنه هناك وجد عمه مقتولا وأنها كانت تحاول أن تورطه في جريمة قتله هي وفاروق.