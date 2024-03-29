يحرص المسلمون الحفاظ على أداء صلواتهم في موعدها بدون تأخير، باعتبار أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، لذلك يهتمون البحث عن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024، لأداء الصلوات المفروضة خصوصا خلال شهر رمضان الكريم.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 طبقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، وأشارت إلى إن عدد ساعات الصيام خلال اليوم الـ 19 من الشهر الكريم بلغ 14:13 ساعة، بينما موعد السحور يكون في تمام الساعة الثانية، وموعد الإمساك يكون في تمام الساعة الرابعة صباحا.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:20 صباحا

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:01 مساء

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:32 مساء

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:13 مساء

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:32 مساء