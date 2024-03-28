يسعى المسلمون في كل مكان إلى الحفاظ على صيامهم لعدد من الساعات المحددة التي تبلغ 14:11 ساعة تقريبًا، وينتظرون أذان المغرب، لذا تبحث فئة كبيرة عن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024 الموافق 18 رمضان لكسر صيامهم.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 28-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:13 مساء، يعقبها أذان العشاء ويكون في تمام الساعة 7:31 مساء، وبعد ذلك بعدة دقائق تكون صلاة التراويح .

استعداد المساجد للاعتكاف

وأكّد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه جرى تجهيز 337 مسجدًا على مستوى مدن وقرى محافظة المنوفية لاعتكاف المصلين بها خلال العشر الاواخر من شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنَّه أعطى تعليمات لأئمة المساجد في الاستعداد جيدا من خلال الاهتمام بنظافة المسجد وصيانته من أي أعطال.