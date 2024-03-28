مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. ملك قورة تعترف لأحمد رزق بحبها

كثير من التطورات شهدها مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18، الذي يشارك من خلاله الفنان أمير كرارة، في سباق دارما رمضان، بشخصية الدكتور ياسين الرفاعي، الذي يتورط في كثير من الأحداث.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18، باعتراف «رقية» التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة لـ«فاروق» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، بحبها له، بعدما هربت من شقيقها الدكتور ياسين الرفاعي، وشقيقتها «جملات» التى تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل .

ملك قورة تكشف حقيقة هروبها

هربت ملك قورة وعادت الى منزل زوجها «فاروق»، وأخبرته بأنها لم تهرب من نفسها، لكن «ياسين» هو الذي أتى وأخذها من المقابر، وأنها عادت إليه مجددا، لأنها تحبه، وأكدت له بأنها ليس لها أي ذنب فى وفاة ابنه.